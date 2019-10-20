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الأكبر في الشرق الأوسط.. افتتاح وتشغيل محطة مترو هليوبوليس خلال ساعات

04:31 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
الأكبر في الشرق الأوسط.. افتتاح وتشغيل محطة مترو هليوبوليس خلال ساعات

مترو الأنفاق _أرشيفية

كتب – مصراوي:

أعلنت وزارة النقل تشغيل محطة هيليوبوليس لمترو الأنفاق للركاب، اليوم الأحد، مع السماح لقطارات الخط الثالث بالتوقف بها، وذلك بعد انتهاء أعمال تنفيذها بالكامل واختباراتها.

ومحطة هليوبوليس التي تأتي مباشرة بعد محطة هارون أولى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لا تتوقف القطارات بها حاليا، حيث تواصل رحلتها حتى محطة نادى الشمس التى تليها بمحطتين بسبب تأخر إنهاء تنفيذها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من هارون حتى محطة النزهة 1 نتيجة تأخر استلام موقعها فى بداية المشروع واستصدار تصاريح تحويلات المرافق المتعارضة معها.

المحطة تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم، ومزودة بماكينة صراف آلى لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة.

والمحطة المكيفة بمستوياتها الثلاث تتضمن وصلتين كل وصلة منهما اشبه بمحطة مستقلة، أحدهما فى اتجاه مسار الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد حتى محطة عدلى منصور بالسلام بجوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، حيث التقاطع مع مشروع القطار المكهرب الممتد حتى العاصمة الإدارية وصولا إلى مدينة العاشر من رمضان، والثانية فى اتجاه إلى مطار القاهرة.

محطة مترو هليوبوليس الشرق الأوسط مترو الأنفاق

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