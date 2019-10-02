متحدث النواب: ندرس مقترح زيادة دعم التموين وفق الموازنات المتاحة

القاهرة- مصراوي:

كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية عن أن المجلس يدرس مقترح زيادة حصة الفرد التموينية ويتواصل مع الحكومة لزيادتها وفق الموازنات المتاحة.

وقال حسب الله في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء: "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من طالب وأقر ووافق على زيادة مخصص الفرد في التموين، عندما كان 19 جنيهًا للفرد، وزاد إلى 50 جنيهًا، وهو الوضع الحالي".

وحول التحرك البرلماني لزيادة حصة الفرد التموينية من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه، أضاف حسب الله: "نحن نسير على نفس نهج الرئيس، ونتواصل مع الحكومة وبندرس المقترح في إطار الموازنات المالية المتاحة، عشان منصدرش أزمة ونقول هندبر مواردها المالية منين".

كان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب أعلن تقدمه باقتراح برغبة لمجلس النواب؛ لرفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جينه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم

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