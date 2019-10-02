الأرصاد للمواطنين: احذروا الشبورة وبرودة "آخر الليل"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا ملحوظًا خلال الأيام الحالية يستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، حيث تنخفض من درجة إلى درجتين.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، اليوم، أنه من المتوقع سقوط بعض الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، تستمر يوم الأربعاء فقط.

وتابع: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ32 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة، أما الصعيد تتراوح بين 36 و38 درجة، لافتًا إلى أن الجو سيكون أكثر برودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وحذر عبد العال من وجود الشبورة المائية الكثيفة على السواحل الشمالية، والأماكن القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.