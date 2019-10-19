وزير التعليم العالي يؤكد على توافق الأبحاث العلمية مع احتياجات الدولة

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أن تتوافق الأبحاث العلمية المقدمة للجان الترقيات في مختلف التخصصات مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للدولة.

ووجه عبدالغفار، خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات صباح اليوم السبت، بعقد السادة نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا للبحوث اجتماعات دورية مع السادة وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث للتأكيد على توافق أجندة الأبحاث العلمية في التخصصات العلمية المختلفة مع خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومراعاة تحديث برامج البحث العلمي بالجامعات المصرية بما يتوافق مع احتياجات الدولة واحتياجات التنمية في كافة المجالات.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.