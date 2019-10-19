التنمية المحلية: ورشة تدريبية لدمج الشباب في إدارة البرنامج السكاني

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" سيعقد ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني"، والتي تعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2019 لمحافظتي قنا وسوهاج برئاسه الدكتورة فاطمة الزهراء، منسق المشروع، وبمشاركة وحضور اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، والدكتورة دولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن من أولويات أجندة العمل للوزاة خلال الفترة الحالية وضع حلول مبتكرة للقضية السكانية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد مناطق الخلل والضعف لمؤشرات معدل النمو السكاني.

وشدد شعراوي، في بيان، اليوم السبت، على ضرورة وضع خطة علاج سريعة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية، مشيرًا إلى وجود تعاون مثمر مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتحقيق الهدف المرجو لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

كما أشار إلى أن المشروع يُنفذ في 5 محافظات كمرحلة أولى والتي تشهد أعلى معدل نمو سكاني على مستوى محافظات الجمهورية ومن المقرر أن يتم تعميم المشروع تدريجيًا على باقي المحافظات.

وأوضح اللواء شعراوي، أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأهمية المشروع في حوكمة ملف السكان وتعريف الشباب وفرق عمل المحافظات بالقضية السكانية وبناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات على أساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومي للسكان في إطار تنظيمي متكامل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل تهدف إلى خلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة وتفعيل دور الشباب والمشاركة في صنع القرار والعمل على دمج الشباب المتطوع في مجموعات عمل والتعريف بمهامهم بهدف التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم وممارسة الأعمال بالمجلس الإقليمي للسكان، بالإضافة إلى التعريف على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات DashBoard وهي اللوحة الإلكترونية المعلوماتية والتي ستتاح بمكاتب المحافظين للتعرف على تفاصيل مؤشرات معدل النمو السكاني على مستوى المحافظة والمراكز والقرى، ووضع حلول سريعة حتى يتثنى للمواطن الشعور بالتحسن الاقتصادي وجهود التنمية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات.