  • عاجل:أسبوع التقلبات والأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثة أيام المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    غدًا.. افتتاح محطة مترو أنفاق هليوبوليس

    10:45 ص السبت 19 أكتوبر 2019
    غدًا.. افتتاح محطة مترو أنفاق هليوبوليس

    محطة مترو أنفاق- أرشيفية

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    يشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، غدًا الأحد، تشغيل محطة هيليوبوليس لمترو الأنفاق للركاب، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة.

    وتعد محطة مترو هليوبوليس الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصل مساحتها الإجمالية إلى 10 آلاف متر مربع، وتم تنفيذها على 3 مستويات، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

    محطة مترو أنفاق هليوبوليس كامل الوزير الهيئة القومية للأنفاق

    الخبر التالى:

    اليوم.. اجتماعات الدورة 91 لمنظمة العمل العربية بالقاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان