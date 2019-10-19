غدًا.. افتتاح محطة مترو أنفاق هليوبوليس

كتب- أسامة عبد الكريم:

يشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، غدًا الأحد، تشغيل محطة هيليوبوليس لمترو الأنفاق للركاب، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة.

وتعد محطة مترو هليوبوليس الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصل مساحتها الإجمالية إلى 10 آلاف متر مربع، وتم تنفيذها على 3 مستويات، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.