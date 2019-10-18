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    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية ببروكسل

    01:31 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية ببروكسل

    البابا تواضروس الثاني

    بروكسل - أ ش أ:

    زار البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مقر السفارة المصرية ببروكسل، حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة.

    وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، إن حفل استقبال أقيم على شرف البابا، وحضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وسفراء عدد من الدول.

    وأوضح المتحدث أن الزيارة تأتي في إطار جولة البابا تواضروس الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا، والتي بدأها بزيارة إيبارشية باريس وشمال فرنسا .

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    البابا تواضروس بروكسل السفارة المصرية ببروكسل

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