للعام الثاني.. "مصراوي" شريك إعلامي لـ"منتدى إعلام مصر"

كتب- مصراوي:

بشراكة مع موقع "مصراوي"، ينطلق "منتدى مصر للإعلام" في نسخته الثانية، في 3 و4 نوفمبر المقبل، تحت عنوان "الصحافة الجيدة: المحتوي، والممارسات، ونماذج الأعمال".

وتعقد فعاليات المنتدى هذا العام، بحضور ١٠٠٠ صحفي وإعلامي وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها "مصراوي" شريكًا إعلاميًا.

وينظم المنتدى ورش عمل وجلسات نقاشية حول قدرة وحرفية الوصول للجمهور على المنصات الرقمية، وخلق منظومة عمل ذكية ومبتكرة وموثوقة، قادرة على التعامل مع تحديات وفرص جمع ونشر وعرض المعلومات.

وتدور نسخة هذا العام، حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبالوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة. وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض بصيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.

كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، منها موقع مصراوي، وعدد من القنوات التليفزيونية.

ويتبع "مصراوي" مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً موقعي "يلاكورة" و"الكونسلتو".