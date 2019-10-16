أبطال أفريقيا.. "يد الزمالك" يصل القاهرة بعد تتويجه بالبطولة - صور

كتب- طه عبيد:

تصوير- علاء أحمد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بعد التتويج ببطولة أفريقيا عقب الفوز على سبورتنج السكندري في المباراة النهائية بنتيجة (33-31) بدولة الرأس الأخضر، وكان في استقبالها أعضاء مجلس ادارة النادي، والعشرات من جماهير النادي الأبيض.

ويعد هذا اللقب هو الـ 12 للزمالك، والثالث على التوالي، وهو ما يعني احتفاظه بكأس البطولة في خزائن بطولاته.

شهد مبنى الركاب رقم 2 بالمطار تكثيفًا أمنيًا، بالتزامن مع احتفالات جماهير نادي الزمالك، التي استقبلت الفريق فور وصوله علي الطائرة المغربية القادمة من كازابلانكا بقيادة باسم السبكي المدير الفني، وحرص لاعبي يد الزمالك بقيادة أحمد الأحمر على الاحتفال مع الجماهير بمطار القاهرة بالشماريخ وسط هتافات للاحتفال ببطولة أفريقيا.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتفتيش الجماهير قبل الدخول إلى حيز المطار كإجراء احترازيا لمنع دخول اي ممنوعات إلى المطار.

كما وصلت بعثة فريق نادي سبورتنج السكندري إلى مطار القاهرة مع الزمالك على نفس الطائرة، بعد ختام مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت في الرأس الأخضر وخسرها الفريق السكندري أمام الزمالك.