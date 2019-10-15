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    بهاء أبوشقة يُطلق مبادرة "الوفد مع الوفديين"

    11:41 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
    بهاء أبوشقة يُطلق مبادرة "الوفد مع الوفديين"

    المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة تحت اسم "الوفد مع الوفديين"، تتضمن لقاءات مباشرة بين رئيس الحزب وجموع الوفديين في كل محافظة من محافظات مصر.

    وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن المبادرة تهدف إلى بحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".

    وأكد "الهضيبي" في بيان اليوم، أن المبادرة تعمل على حل كل المشكلات الجماهيرية في كل محافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عن الجدول الزمني لعقد لقاءات المبادرة الخاصة بكل محافظة على حدة، على أن تكون الاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا.

    بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد مبادرة الوفد مع الوفديين ياسر الهضيبي

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