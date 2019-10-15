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    البيئة تؤكد أهمية نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة صحية وآمنة

    11:28 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
    البيئة تؤكد أهمية نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة صحية وآمنة

    الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

    كتب - محمد نصار:

    أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، أهمية نشر ثقافة استخدام الدراجات التي تعد وسيلة صحية وآمنة بيئياً تساعد على تقليل التلوث الناتج من عوادم وسائل النقل المختلفة وتخفف من انبعاثات الاحتباس الحراري وخاصة ثاني أكسيد الكربون.

    جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة اليوم الثلاثاء، يرافقها عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم لمنظومة "النقل المستدام " داخل جامعة الفيوم ، حيث تقوم الوزارة وجامعة ومحافظة الفيوم من خلال مشروع استدامة النقل في مصر بتنفيذ المشروع الرائد نظام المشاركة في استخدام الدراجات .

    وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الحفاظ على محطات انتظار الدراجات داخل حرم الجامعة لضمان استدامة المشروع ، كما قامت الوزيرة - خلال الجولة - بعقد لقاء مع عدد من الطلاب للتعرف على آرائهم فى المشروع ، واقتراحاتهم لتطويره.

    وكانت وزارة البيئة قد وقعت "بروتوكول " تعاون مع محافظة وجامعة الفيوم لتتفيذ هذا المشروع ، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF) ، حيث يهدف المشروع إلى نشر ثقافة النقل غير الآلي كوسيلة انتقال يومية تساعد على تحسين الصحة العامة للمواطنيين ، ويساهم المشروع في توفير استهلاك الطاقة ،كما يعمل على تقليل الزحام وتيسير حركة المركبات.

    ويتضمن المشروع تنفيذ عدة أنشطة بمدينة الفيوم ، حيث يتم تطوير أرصفة المشاة في 6 شوارع رئيسية بطول 14 كيلومترا من أجل تأمين حركة المشاة ، كما تم إنشاء محاور آمنة لاستخدام الدراجات في تلك الشوارع ، وتصميم وتصنيع وتركيب 118 وحدة انتظار للدراجات تتسع لما يقرب من 350 دراجة .

    كما يقوم المشروع بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بالفيوم لتسويق وتشجيع استخدام الدراجات ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لشرائح المجتمع المختلفة لتشجيع السير ، واستخدام الدراجات.​

    ياسمين فؤاد وزارة البيئة الاحتباس الحراري منظومة النقل المستدام

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