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    أستاذ علوم سياسية: بناء سد النهضة أصبح أزمة بامتياز

    01:56 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
    أستاذ علوم سياسية: بناء سد النهضة أصبح أزمة بامتياز

    سد النهضة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور محمد سليمان طايع، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بناء سد النهضة أصبح أزمة بامتياز، تهدد الأمن القومي والمصالح والقيم المصرية.

    وأضاف طايع، في كلمة بالمؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء، وجاء تحت عنوان سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي، أن بناء السد بالمواصفات الحالية، سيسبب العديد من المشكلات والأزمات لمصر تتمثل في حجز ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ما يترتب عليه تبوير مليون فدان، ما يتسبب في أضرار جسيمة للثروة السمكية والزراعية في مصر.

    وأشار إلى أن إثيوبيا تريد خلق حالة من الهيمنة والسيطرة على النهر من خلال بناء هذا السد وحجز مياه النيل.​

    سد النهضة محمد سليمان طايع الأمن القومي

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