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"إسكان البرلمان" تقدم مذكرة لـ"عبدالعال" بسبب غياب المسئولين عن اجتماعاتها

12:35 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
"إسكان البرلمان" تقدم مذكرة لـ"عبدالعال" بسبب غياب المسئولين عن اجتماعاتها

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إعداد مذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم حضور ممثلي الحكومة، اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة.

جاء ذلك بعدما بدأت اللجنة اجتماعها، متذ قليل، في ظل عدم وجود أي مسئولين من ممثلي الحكومة المقرر لهم حضور الاجتماع بعد توجيه الدعوة لهم.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، على أرض الواقع، في محاولة لإزالة تلك المعوقات، وتسهيل تنفيذه بالاحياء والقرى بالمحافظات المختلفة.

يذكر أن الدكتور على عبد العال، كان قد أكد على ضرورة حضور المسئولين اجتماعات اللجان، وذلك بعد شكوى عدد من اللجان من تغيب المسئولين عن اجتماعاتهم.

مجلس النواب لجنة الإسكان علي عبدالعال عماد سعد حمودة

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