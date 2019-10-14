​"حقوق النواب": تحسن كبير بملف حقوق الإنسان في مديريات الأمن

كتب- ميرا إبراهيم:

أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هناك تحسن كبير في ملف حقوق الانسان بكافة مديريات الأمن على مستوي الجمهورية، لاسيما وسط توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ لهم".

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الشرطيه، كأولى المحطات خلال الزيارة البرلمانية للجنة اليوم إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من الأقسام الشرطية.

واستعرضت اللجنة، تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في مصر أثناء حضورة المؤتمر الدولي الأخير لحقوق الإنسان متناولة مدى التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.

واستنكرت اللجنة، "ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان لاسيما وأن الداخلية نتعامل بشكل محترم مع كافة المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانيا، علاوة عن قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقي شكاوي المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع".

وأضافت أن "كافة الشكاوى التي تتلقاها اللجنة وترسلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، متابعا: "أعلم جيداً أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة".

وقالت اللجنة إن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية.

وفي السياق ذاته، أشادت اللجنة، بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطة لمواد حقوق الإنسان، لافتة إلى أن ذلك يؤدي لزيادة إدراك الطلاب بعد التخرج قادر على التعامل مع المواطنين.

ووجهت التحية للشرطة المصرية والقوات المسلحة، ومهنئة الشعب بمناسبة انتصارات ٦ أكتوبر، مشددا على أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة الدقيقه التي يمر بها الوطن.