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    "زراعة النواب": نفوض الرئيس السيسي لحل أزمة سد النهضة

    04:41 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    "زراعة النواب": نفوض الرئيس السيسي لحل أزمة سد النهضة

    اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، أمر يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود، يؤكد أنه كان هناك سوء نية لدى الطرف الإثيوبي لكسب وقت المفاوضات في بناء السد.

    وأضاف الحصري في بيان اليوم الجمعة، أن مصر ليست ضد بناء السد وليست ضد مشروعات التنمية بإثيوبيا، لكن بما لا يضر بمصلحة مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

    وأوضح أن البرلمان يقف داعما ومساندا للقيادة السياسية في خطواتها بذلك الملف، ومفوضا الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك لثقة النواب في رؤية وقرارات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق مصر وأمنها القومي.

    وأشار الحصرى إلى أن على إثيوبيا والمجتمع الدولى، أن يعوا أن مياه النيل، بالنسبة لمصر، هو خط أحمر، نظرا لأن نهر النيل يعد المصدر الرئيسى، للمياه المستخدمة في الشرب والزراعة، وبالتالي فهى مسألة حياة للمصريين.

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    السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يتفقان على تجاوز معوقات سد النهضة
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