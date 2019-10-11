وزيرا الإنتاج الحربي والشباب يبحثان تنفيذ مشروع "دراجة لكل مواطن"

كتب - محمد سامي:

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير اﻹنتاج الحربي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة سير الأعمال المشتركة والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات حتى الآن، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تم خلال اللقاء مناقشة مشروعات توريد النجيل الصناعى بالملاعب والاستادات الرياضية، وتم الإشارة إلى ضرورة التوسع في إنتاج النجيل الصناعى الخاص بالمنتجعات والحدائق (Land scape) في ظل الطلب المتزايد له والتوسع مستقبلًا لإنتاج كرات الألعاب المختلفة والدراجات الهوائية.

كما تم مناقشة إمكانية مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروع الرياضى القومي تحت شعار "دراجة لكل مواطن" والتي تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

كما تم استعراض ما تم إنجازه من مشروعات تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة، من خلال تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها، لصالح مراكز الشباب النموذجية في المحافظات المختلفة، وذلك في ضوء إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية المشروعات التي تخدم الشباب وأسرهم وتفيد في نشر الوعي الصحي لديهم.

وأكد "صبحى" أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تقوم بجهد كبير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتلتزم بتنفيذ المشروعات الموكلة إليها في التوقيتات المحددة وتعمل بالدقة والجودة المطلوبة.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات المخطط تنفيذها بالتعاون مع الإنتاج الحربي والتي ستخدم الشباب والأسر المصرية في كافة المحافظات وستتيح لهم فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والتي ستعمل على تنمية واستثمار النشء القادم والحفاظ على صحته وتعزيز الوعى الثقافى لديه بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية.