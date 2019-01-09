عضو بالصيادلة: النقابات الفرعية أرسلت كشوف المرشحين باستثناء "جنوب سيناء"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن اللجنة العليا للانتخابات ستُعلن الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات، بعد انتهاء التنازلات يوم 12 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات مطلع مارس المقبل.

وأضاف "فاروق" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن النقابات الفرعية أرسلت كشوف المرشحين للانتخابات إلى النقابة العامة، باستثناء نقابة جنوب سيناء، متابعًا: "سوف نطرح على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل تشكيل لجنة لإدارة النقابة هناك، حال عدم استجابتها لإرسال الكشوف".

وأوضح أن المجلس يرغب في ضم كل المرشحين الذين تقدموا للانتخابات سواء في النقابة العامة للجنة التي شكلها النقيب الموقوف محيي عبيد، أو إلى اللجنة التي شكلها المجلس.

وقال: "من تقدم بأوراقه إلى اللجنة التي شكلها النقيب فطلبه صحيح لأنه تقدم إلى جهة اعتبارية وليس لشخص النقيب، ونرحب بضم اللجنتين في لجنة واحدة لإدارة العملية الانتخابية بشكل صحيح".