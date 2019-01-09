برلمانيون يدعون لاستغلال البطولة الأفريقية بمصر لتنشيط السياحة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أشاد نواب البرلمان المصري، بفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، الذي أعلن عنه أمس، داعيين لاستغلاها جيدا لتنشيط السياحة، حيث قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان له أصدره بجهود أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد، بشأن هذا الملف، مؤكدًا أن مصر تستحق بكل جدارة تنظيم هذه البطولة الأفريقية الكبيرة.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقى "كاف"، خلال اجتماعه بالعاصمة السنغالية داكار، واختار مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام خلال شهر يونيو المقبل، على حساب جنوب إفريقيا التي نافست مصر على التنظيم عقب استبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية.

وطالب حسب الله، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من استعدادات تنظيم البطولة واستغلالها أفضل استغلال لصالح التعاون مع الدول الإفريقية، معتبرًا أن هذا الحدث بمثابة تأكيد لعودة مصر القوية لقارة افريقيا.

ووجه التهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعبًا بعد إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد انجازًا جديدًا يضاف لإنجازات الدولة المصرية داخل القارة السمراء.

وأعربت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز مصر باستضافة نسخة بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد منافسة خاضتها مصر مع حنوب إفريقيا.

ووجه رشاد، فى بيان للجنة، رسالة شكر وتقدير للجهود الذى بذلها المسؤولين المصريين؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على نجاحهم في إعداد الملف الذي حاز نيل ثقة وتأييد غالبية المكتب التنفيذي.

وأوضح رشاد، أن هذا الإعلان بمثابة شهادة ثقة جديدة على قدرة مؤسسات الدولة على استضافة أعظم البطولات القارية، بجانب أنها رسالة قوية توضح مدى شعور الجميع إقليميا ودوليا بحجم الاستقرار والنهوض الذي تعيشه مصر.

وأشار إلى أن ثقة اللجنة قي قدرة الملف المصري على تخطي ملف المنافس كانت ثابتة منذ البداية، لافتا إلى أن ذلك بمثابة خطوة مهمة تعزز الخطوات التي تتخذها مصر للنهوض بالمنظومة الرياضية وترسخ لأهمية الاستثمار الرياضي، بجانب فتح المجال أمام السياحة الإقليمية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل فتح خطوط اتصال دائمة ولجان عمل متواصلة مع كافة المعنيين بتنظيم الملف لبحث كيفية المساهمة في إزالة أي عراقيل من المحتمل وجودها أمام المنظمين، بالإضافة إلى أن اللجنة ستفتح من الآن جلسات استماع مع رؤساء الأندية لتوعيتهم بضرورة العمل على تغيير ثقافة المشجعين واستغلال هذه البطولة لعودة الجماهير في البطولات المحلية من العام المقبل.

من جانبه أكد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، أن تنظيم البطولة بمصر "هديه من السماء لتنشيط السياحة"، داعيا لاستغلالها في الترويج لمصر سياحيا وسياسيا والعمل على تضافر كل الجهود لاستثمار الحدث ولفت انظار العالم الى مصر سياحيا حيث انها مهد الحضارات.

أما النائب إسماعيل نصر الدين، أكد في تصريحات صحفية له، أن موافقة الكاف والتصويت الإفريقي، تعد شهادة واضحة للعالم أن مصر بأجهزتها الأمنية نجحت في دحر الإرهاب والقضاء عليه، والنجاة من المخطط الذى وضع لاسقاط هذة الدولة.​