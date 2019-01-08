الجامعة البريطانية تنظم مؤتمرًا عن "الجريمة المنظمة".. 23 يناير

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، 23 يناير الجاري، مؤتمرًا بعنوان (الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة) بالتعاون مع الأمم المتحدة وبمشاركة محمد فريد خميس ووزراء التعليم العالي والاستثمار والتخطيط والدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وجمع من الشخصيات العامة.

كما يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، واللواء هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية بالإضافة لمدير إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام ومدير الإنتربول المصري وممثل قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، على ضرورة التصدى للجرائم المنظمة في مصر وبحث سبل مجابهتها بكافة الطرق القانونية لما لذلك من انعكاس على خطط التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا النوع من الجرائم بات منتشرا في معظم بلدان العالم حيث يطوع القائمون عليها وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراضهم التي تضر بمصلحة الدول.

وقال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، إن "الجرائم المنظمة لها تأثير سلبي على مسيرة التنمية المستدامة ولن تحقق خططها أي نتائج مالم يتم مواجه ومكافحة الجريمة المنظمة ومناقشة ذلك في إطار قانوني مع الجهات المعنية للوقوف على الحل الأمثل لتراجع معدلاتها ومنع حدوثها".

وأضاف عبد الحميد، أن المؤتمر يتضمن عرض لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وواقع الجريمة المنظمة من ناحية، ويتعرض المؤتمر لمناقشة أوجه التصدي للجريمة المنظمة سواء على المستوى التشريعي أو القضائي أو الأمني أو الاقتصادي.