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"الأوقاف" تنظم قوافل "دعوية" إلى أربع محافظات يوم الجمعة المقبل

03:45 م الإثنين 07 يناير 2019
"الأوقاف" تنظم قوافل "دعوية" إلى أربع محافظات يوم الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف

القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبل، أربع قوافل "دعوية" لشباب علماء الوزارة إلى محافظات: الجيزة والبحيرة ومطروح والمنيا - وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل "الدعوية " التي تجوب المحافظات.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الاثنين، بأن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة تحت عنوان: "الوفاء بالعقود والعهود، وحرمة التلاعب بها أو التحايل عليها"، كما يلتقون مع المواطنين في التجمعات والمراكز الشبابية للرد على استفساراتهم.

وأضاف أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيكون على رأس "قافلة العلماء" إلى محافظة المنيا، حيث يلتقي مع المحافظ، وأئمة ووعاظ ومسئولي الدعوة بالمحافظة ؛ لمتابعة جهود تجديد الخطاب الديني، والمدارس القرآنية والعلمية بالمحافظة، والتعرف على احتياجاتها الدعوية وتلبيتها، وذلك في إطار جولات الوزير التفقدية لكل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الأوقاف في وقت لاحق مساء اليوم الأحد مع محافظ أسوان ومسئولي الدعوةبالمحافظة.​

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