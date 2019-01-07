البابا تواضروس يستقبل وزراء ومسؤولين للتهنئة بعيد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه وفد من الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة للبابا بعيد الميلاد المجيد.

وحضر كذلك الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والرئيس الإقليمي لرهبنة الفرنسيسكان في مصر، ووفد من الرهبنة الفرنسيسكانية، لتقديم التهاني.

وشارك في تقديم التهاني كذلك النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب صلاح حسب الله متحدث البرلمان، الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب، والنائبة مارجريت عازر، والإعلامية دينا عبد الكريم، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب وفدًا من جمعية المحاربين القُدامى.​