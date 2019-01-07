8 درجات ليلًا.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الباردة

كتب- محمد نصار:

تصوير- جلال المسري وعلاء أحمد:​

قال محمود شاهين، مدير مركز التبنؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة البرودة التي تتعرض لها البلاد في الفترة الحالية مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأن الطقس معتدل في درجاته الطبيعية صباح السبت المقبل.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وخاصة يومي الأربعاء والخميس، في ساعات النهار تتراوح بين "16 - 17" درجة مئوية، بينما تتراوح في فترات الليل بين "8 - 9" درجات فقط.

وطالب مدير مركز التنبؤات التابع للأرصاد الجوية، المواطنين بأهمية الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الأيام المقبلة، والإكثار من تناول المشروبات الساخنة لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة الباردة.​



