"البنك الدولي" يوثق تجربة "منتديات التنمية المحلية" في صعيد مصر

كتب- محمد نصار:

أشاد موقع المدونات الخاص بالبنك الدولي بتجربة جلسات التشاور العامة وبمبادرة وزارة التنمية المحلية لتعميم آلية جلسات التشاور العامة خلال مرحلة وضع ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية.

ونشر البنك الدولي على موقع مدوناته الشهير موضوع باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان "كيف غيرت منتديات التنمية المحلية هؤلاء الذين تركوا طويلًا في الخلف".

ويعد موقع المدونات الخاص بالبنك الدولي منصة قوية لنشر النجاحات التي تحققها المشروعات التي يمولها البنك على مستوى العالم، إلى جانب أن منصة مدونات البنك الدولي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للمعلومات وتقييم الأوضاع التنموية في البلدان المختلفة، وتلقي اهتمام كافة الأطراف المعنية بالتنمية على مستوى العالم، وتلفت النظر للتحولات الجوهرية التي تحدث في البلدان التي يدعمها البنك.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي ينفذ بمحافظتي قنا وسوهاج أحد أهم البرامج التنموية التي يتعاون فيه البنك الدولي مع الحكومة المصرية.

وأضاف شعراوي، أن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان المحافظتين من خلال تعزيز التنافسية وخلق فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الموضوع المنشور على موقع مدونات البنك الدولي يعد أول قصص نجاح تنشر عن البرنامج، فضلًا عن أنه بمثابة إشادة من إدارة البنك الدولي بالترتيبات التي ابتكرها البرنامج وعززتها وزارة التنمية المحلية لتوسيع مشاركة المواطنين في تخطيط وتنفيذ عمليات التنمية.

وتابع الوزير: ذلك يشير إلى تقدير البنك الدولي للسياسات الحكومية المتعلقة بالمشاركة العامة وتحقيق "ديمقراطية التنمية" حيث يركز الموضوع المنشور على التحول الجوهري الذي أحدثه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في طبيعة مشاركة المواطنين في عملية التنمية وتأهيلهم لصنع حياة كريمة لسكان قريتهم، وكيف يتم تعميم النموذج الناجح في قنا وسوهاج على كافة محافظات الجمهورية من خلال مبادرة لوزارة التنمية المحلية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الموضوع المنشور ينطلق من قصة لشاب من إحدى القرى الفقيرة في محافظة سوهاج ليلقي من خلالها الضوء على التغير الإيجابي في مشاركة الشباب والنساء في الشأن العام، وفي صنع القرارات التي تتعلق بمجتمعاتهم المحلية.

وصرح الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بأن منتديات التنمية المحلية وجلسات التشاور العامة كانت واحدة من أهم الترتيبات المؤسسية التي أرساها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ودعمتها الحكومة المصرية.

وقال الهلباوي، إن هذه المنتديات وجلسات التشاور العامة تعد مرحلة أساسية من مراحل وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية في محافظتي قنا وسوهاج، وتضمن المشاركة الكاملة للمواطنين في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها وتحقق الشفافية المطلقة في العمل التنموي.

وأشار إلى أن البرنامج نجح حتى الآن في تأسيس 23 منتدى على مستوى كافة المراكز الإدارية بالمحافظتين، وتضم المنتديات قرابة 1200 عضو 30% منهم من النساء، وأكثر من 50% منهم من الشباب.

وأكد الهلباوي، أن الفكرة الأساسية للمنتديات تنطلق من توفير منصة مستدامة يتمكن من خلالها أصحاب المصلحة المحليين، خاصة الفئات التي جرى تهميشها طويلًا كالشباب والنساء، من الانخراط في الشأن العام، والمشاركة الممنهجة في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية.

