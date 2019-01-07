الأنبا موسى: "بقول للي عايز يفرقنا.. العب بعيد".

كتب- إسلام ضيف:

هنأ الأنبا موسى، أسقف شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بحلول عيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووجه أسقف شباب رسالة لكل من يحاول بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، قائلًا: "بقول لكل من يحاولون بث الفرقة العبوا بعيد، إحنا واحد طول عمرنا".

وأكمل: "أنا اتربيت في أسيوط مع أصدقاء عايشيين معايا لغاية انهاردة، وحتى الآن مقدرش أنسى حسن الشريف وفاروق عبد المجيد أصدقائي المسلمين".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الأحد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.

وافتتح الرئيس كذلك مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ.​