البابا تواضروس: مصر بلد مسالم عبر التاريخ وتتمتع بالأمان والسلام والإخاء

القاهرة- أ ش أ:

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن مصر بلد مسالم عبر التاريخ وتتمتع بالأمان والسلام والإخاء.

وقال البابا تواضروس في تصريحات لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن عيد الميلاد هذا العام له فرحة خاصة، وإن العام الجديد بدأ بحدث غير مسبوق بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف :"العلاقات المصرية الموجودة علي أرض مصر لم يصنعها إنسان، لكن الله أراد من خلال نهر النيل أن يتعايش جميع المصريين حول النهر متلاصقين ومتجاورين، فنهر النيل والأرض ومن حوله يجمعان كل المصريين معا في وحدة ودون فرقة".

وقال البابا تواضروس :"نتذكر في الأعياد أبناءنا الشهداء وتضحياتهم، ونعلم جيدا أننا نعيش علي الأرض ونتمتع بالحياة التي وهبها الله لنا، ووهبتها التضحيات التي قدمها هؤلاء الشهداء بدمائهم، موجها خالص التعازي لأسرهم".

وتابع :"نصلي من أجل المصابين والمتآلمين ليخفف الله عنهم وينعم عليهم بالشفاء"، كما "نذكر الشهيد مصطفي عبيد خبير المفرقعات وقيامه بعمل خطير وبطولي لحماية الأخرين، ونصلي لأسرته وأبنائه ليحفظهم الله". معربا عن أمنياته بأن يزور المصريون العاصمة الإدارية الجديدة ويتفقدوا المشروعات العديدة بها. ​