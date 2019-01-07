"كاترين تحت الصفر والقاهرة 9".. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

القاهرة- "أ ش أ":

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الثلاثاء، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد. والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 16

شبين الكوم 09 16

طنطا 08 16

دمنهور 07 14

الإسكندرية 07 14

بلطيم 07 14

مطروح 07 15

السلوم 07 14

سيوة 08 15

بورسعيد 08 16

دمياط 08 15

الزقازيق 08 16

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 16

العريش 07 17

رفح 08 17

رأس سدر 09 18

نخل 03 16

نويبع 08 19

طابا 09 16

كاترين -01 10

الطور 08 18

شرم الشيخ 10 20

الغردقة 09 20

مرسى علم 10 20

الفيوم 07 17

بنى سويف 06 17

المنيا 05 17

أسيوط 03 17

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 05 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 09 18

الوادي الجديد 04 18

شلاتين 13 22

أبو رماد 14 21

رأس حدربة 14 22

حلايب 15 21 ​