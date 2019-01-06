السيسي مهنئًا الأقباط بعيد الميلاد: "سنة سعيدة علينا كلنا"

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيلاد، خلال افتتاحه كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأحد.

ووجه السيسي، حديثه للأقباط، قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، وسنة سعيدة علينا كلنا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي منذ قليل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.