السيسي للمسيحيين: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"- صور

السيسي مشيدًا بمواقف البابا تواضروس: "والله ما هنسالك الكلمة دي"

كتب- محمد نصار ومحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفتن التي تتعرض لها الدولة المصرية لن تنتهي، مضيفًا: "اسمعوا كلامي، الفتن لن تنته، اللي حفظ مصر ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي هيحفظها لأجل خاطر أهلها، أهلها ناس طيبين اللي هما أنتم".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد: "اسمعوا كلامي بس، مش عايز أخد الوقت كله ميصحش، لازم تكونوا عارفين الفتن لن تنته، ولكن لابد من اليقظة والوعي، وأكرر عليكم ما قاله البابا تواضروس من فترة إن وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي مساء الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.