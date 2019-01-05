وزيرة الصحة تتفقد سير عمل "100 مليون صحة" بالإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس (سى) والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة) بوحدة صحة الأسرة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من تلقى المواطنين الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في بيان اليوم السبت، إن وزيرة الصحة عقب عودتها من محافظة بورسعيد، حرصت على تفقد نقطة المسح بالشهداء، للاطمئنان على تلقى المواطنين الخدمة الصحية، فى إطار جولاتها الميدانية لمتابعة المشروعات والمبادرات الرئاسية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوزيرة تابعت سير العمل داخل نقطة المسح، وراجعت التسجيل الالكتروني لبيانات المواطنين، والتي تعمل "أون لاين"، مشيدة بالمجهود الذي يبذله الفريق الطبي لخدمة المواطنين أثناء عملية المسح.

وأشادت وزيرة الصحة بدور المرأة في حث جميع أفراد الأسرة على المشاركة لإجراء المسح، مؤكدة ثقتها في قدرتها على نشر الوعي ليس فقط في نطاق أسرتها ولكن في محيط مجتمعها ككل.

وقدمت وزيرة الصحة - خلال ندوة تثقيفية أجرتها بوحدة الشهداء - عددا من النصائح للمرأة، حيث شددت على تقديم وجبات غذائية صحية لأبنائها حتى تنشأ أسرة معافاة من الأمراض وتتبع نظام صحي، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة لتجنب العديد من الأمراض.

ودعت وزيرة الصحة، جموع المواطنين، للمشاركة في مبادرة الرئيس، والتي تعد فرصة ذهبية لكل المواطنين للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم بالمجان.