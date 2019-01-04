"تمثال السيدة العذراء".. هدية الطائفة الإنجيلية للبابا تواضروس

كتب-إسلام ضيف:

أهدى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تمثال السيدة العذراء مريم، لوضعه بمقره الجديد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال لقائه بالبابا تواضروس الثاني، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، إن "التمثال يعد تعبيرًا عن محبتي لقداستكم لكي يكون أول تذكار من كنيستنا الإنجيلية بالكاتدرائية الجديدة".

وأهدى زكي كذلك البابا تواضروس نسخة من التفسير المعاصر للكتاب المقدس والذي يعد من أحدث الإصدارات للطائفة الانجيلية.