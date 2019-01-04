تنفيذ 19 قرار إزالة مخالفات بمدينتي العلمين الجديدة والقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن أجهزة المدن الجديدة، تنظم حملات دورية لتنفيذ قرارات إزالة المخالفات والإشغالات، تنفيذًا للقانون وللحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمرانى للمدن الجديدة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وذكر أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة بمحيط مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن جهاز المدينة سيواصل تنفيذ جميع قرارات الإزالة بكل حزم.

وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: "تم تنفيذ قرار إزالة غرف السطح المخالفة بالفيلا 53 إسكان الجامعة الأمريكية، و3 قرارات إزالة لأسوار وحوائط مخالفة بكمبوند، بحي المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبتأمين من قسم شرطة التعمير".