الصحة: وفاة مواطن وإصابة 38 في انقلاب أتوبيس جامعة عين شمس

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة مواطن وإصابة 38 آخرين في انقلاب اتوبيس بطريق دهب نوبيع، محافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب19 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالة الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى دهب المركزى.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وكدمات وسحاجات وجروح قطعية، وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.