البيئة: اجتماعات موسعة لتطوير إدارة المخلفات في المناطق الأثرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة البيئة، عقد سلسلة من الاجتماعات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة في المناطق الأثرية، وذلك فى إطار تفعيل خطة الوزارة لتحقيق مشاركة مجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والشباب في مجال إدارة المخلفات.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن فريق من المتخصصين بوزارة البيئة التقى بالدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الاعلى للآثار والدكتور ممدوح عودة مدير عام الأزمات والكوارث بالمجلس، بحضور الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، ومدير ادارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة وممثلي جهاز المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.

استعرض الاجتماع، أهم آليات تنفيذ مبادرة المشاركة المجتمعية للشباب والمجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الآثار والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، من خلال وضع خريطة لتحديد الأماكن الأثرية ذات الأولوية للنهوض بمنظومة النظافة بها وتحديد الفئات المستهدفة وآليات التمويل، إلى جانب مناقشة أهم المعوقات والتحديات التى تواجه تنفيذ هذه المبادرة والحلول المقترحة من خلال خطة موحدة تغطى كافة المعوقات وتحقق الاستدامة فى تنفيذها.

في ذات السياق، تم عقد اجتماع موسع مع اللواء المهندس محسن مأمون حجازى رئيس هيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لبحث آليات التنفيذ والمراقبة والرصد لعمليات الجمع والنقل بتلك المناطق الأثرية، ومن خلال رفع الوعى البيئى لدى المواطنين للنهوض بالمنظومة وتنفيذ برامج توعوية للمجتمعات المحلية والطلاب فى المدارس خاصة فى المرحلة الإبتدائية للتوعية بأهمية النظافة كمظهر حضارى، كما رحب سيادته بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والشباب فى المبادرة المجتمعية، ورحب بالجمعيات الأهلية كشريك أساسي فى المجتمع بالمساهمة مع مؤسسات الدولة فى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين.

وشهد الاجتماع، اقتراح بعض المناطق الأثرية بالقاهرة الكبرى للبدء في معاينتها كنموذج لتطبيق المنظومة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل ومؤسسات المجتمع المدني والشباب.

من جانبه، أكد الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، أهمية تنفيذ مبادرة مجتمعية مستدامة للنهوض بمنظومة النظافة ودمج البعد البيئى في كافة الخطط والمقترحات خاصة فى المناطق الأثرية من خلال مشاركة مجتمعية تشمل كافة الفئات في المجتمع من شباب ومؤسسات مجتمع مدني والمرآة وقادة الرأي بالمجتمعات وبالتعاون مع الوزارات المعنية لتتكامل الأدوار في تحقيق منظومة ناجحة ومستدامة تحافظ على صحة المواطن وتخلق مظهر حضاري وتحافظ على الأثر، لما له من مردود بيئى وسياحى ويحقق عائد اقتصادي في ذات الوقت.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ مشاركة مجتمعية للتوعية بمنظومة النظافة العامة تضم كافة فئات المجتمع خاصة الشباب والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص للنهوض بالمنظومة على مستوى المحافظات.