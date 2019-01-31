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    "الطفولة والأمومة" يناقش خطوات إطلاق مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات

    06:33 م الخميس 31 يناير 2019
    "الطفولة والأمومة" يناقش خطوات إطلاق مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات

    الدكتورة عزة العشماوي

    القاهرة- أ ش أ:

    عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء من الجهات الوطنية والحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالفتيات، وذلك تمهيدا لإطلاق مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات في مصر.

    وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن "دوّي" هي مبادرة تشاركية مع الجهات المعنية، وتهدف إلى مشاركة الفتيات الأطفال باعتبارهن ركيزة أساسية في التغيير، مع عدم إغفال دور الوالدين والأطفال الذكور.. موضحة أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة الوطنية هو تغيير الوعي المجتمعي بقضايا الفتيات الأطفال، لاسيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد.

    وأشارت العشماوي إلى أن هذه المبادرة ستتضمن عدة محاور منها (تقديم الخدمات، إكساب المهارات، القدرة على التعبير)، موضحة أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني تفاعلي للتعريف بأهداف المبادرة والترويج لها.. مؤكدة أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي في الحد من تسرب الفتيات من التعليم، وختان الإناث، وزواج الأطفال، إلى جانب مناهضة التمييز ضد الفتيات.

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    عزة العشماوي المجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة دوّي الأمم المتحدة

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