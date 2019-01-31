رئيس "قومي حقوق الإنسان" يلتقي السفير الأسترالي

القاهرة- أ ش أ:

استعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، اليوم الخميس، دور المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تعمل من أجل تنمية وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء محمد فايق مع السفير جيلين مايلز سفير أستراليا بمصر صباح اليوم بمقر المجلس.

واستعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كذلك الدور الإقليمي للمجلس باعتبار أن فايق رئيساً للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأيضاً بصفته نائباً لرئيس الشبكة الإفريقية المماثلة.

وأكد فايق خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.