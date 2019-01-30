رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الله على دولة مصر بعد 30 يونيو ​

كتب- إسلام ضيف:

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء قاسم حسين محافظ المنيا وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودهم في إعادة بناء الكنيسة الإنجيلية في ملوي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية -في كلمته خلال احتفالية افتتاح الكنيسة الإنجيلية بملوى بعد إعادة ترميمها بالكامل من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحضور محافظ المنيا اللواء قاسم حسين- إنه يشكر الله على دولة مصر بعد 30 يونيو، فهى تجعل المواطنة فعل على أرض الواقع، وأنها حريصة على كرامة المواطن المصرى، وأن العيش المشترك حقيقة.

وجدد الدكتور القس إندريه زكي الشكر للرئيس السيسي ولقيادات القوات المسلحة على جهودهم في بناء الكنيسة بملوى، كما قدم الشكر لجميع قيادات الأمن الذين يتعبون طوال الوقت من أجل راحة وسلامة جميع المواطنين.

وطالب زكي قيادات ومجلس الكنيسة الإنجيلية بملوى بالعمل على رعاية جميع المواطنين، موضحا أن رسالة الكنيسة هى الدعوة إلى المحبة والسلام بين جميع الناس.

وتقع كنيسة ملوي الإنجيلية على مساحة 1552 متراً مربعاً وتتكون من أربع مباني أساسية، حيث تضم الكنيسة مبنى رئيسيا مكونا من طابقين وجاليرى ومبنى فرعيا أول يتكون من سبع طوابق ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة ومبنى فرعى ثاني يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعى ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 متراً والثانية 100 متر.

وتُعد الكنيسة الإنجيلية آخر دور العبادة والمنشآت المسيحية التابعة للطائفة الإنجيلية التي انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا عقب تعرضها للتخريب.