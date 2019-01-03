​في جولة ليلية.. رئيس السكة الحديد يتابع حركة القطارات من برج الإشارات بالقاهرة

كتب- أحمد نجيب:

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، جولة ليلية بمحطة القاهرة تفقد فيها انتظام حركة مسير القطارات من داخل برج الشمال المسئول عن تشغيل القطارات بعد تأثره نتيجة العطل المفاجئ الذي تسبب في تأخير تحرك بعض القطارات من القاهرة.

وأوضح رسلان، خلال تفقده برج إشارات الشمال الرئيسى بمحطة القاهرة، أن الهيئة تقوم حاليا باستبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4، مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشري.

وأضاف أن النظام الإلكتروني سيؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وشدد رئيس الهيئة -خلال تفقده مواقع العمل، على ضرورة اتباع إجراءات الصيانة من قبل العاملين بالهيئة للمحافظة على كفاءة التشغيل مع التأكيد على إجراءات السلامة للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.