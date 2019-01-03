عمر خيرت يتألق في حفله الثاني بجامعة القاهرة بحضور شرف وموسى

كتب- محمد قاسم:

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفله الموسيقي الثاني، اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

كما حضر الحفل عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتورعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة، والاعلاميين.

واستهل خيرت، الحفل بكلمة هنأ فيها جامعة القاهرة بمناسبة مرور 110 أعوام على إنشائها، ووجه الشكر لإدارة الجامعة لإسناده حفلتين.

كما وجه التحية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والحضور، ومتمنيًا للطلاب التوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وخاتمًا كلمته بـ "تحيا مصر".

وعزف الفنان عمر خيرت في الحفل عددًا من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى تفاعل معها الحضور، منها مقطوعة ثلاث مقطوعات، وضمير أبلة حكمت، وخلي بالك من عقلك، وليلة القبض علي فاطمة، ومسألة مبدأ، وزي الهوا.