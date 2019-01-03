بيان عاجل بشأن نتائج الكشف الطبي لـ "تكافل وكرامة"

كتبت- أحمد علي:

تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ببيان عاجل موجهًا، إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول التعنت من قبل الموظفين في نتائج الكشف الطبي لطالبي معاش "تكافل وكرامة" في برقوقة بدمنهور، وعدم إرسال ملفات الكثير منهم إلى وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح زين الدين، في بيانه، اليوم الخميس، أنه بالرغم من الهدف السامي لمشروع "تكافل وكرامة"، وعمله على رفع المعاناة عن المواطنين الأكثر فقرًا، إلا أن هناك الكثير من المشكلات والكوارث أهمها منح غير المستحقين للمعاش واستبعاد الفقراء المستحقين، مشيرًا إلى أن عدم وجود نزاهة في عملية اختيار المستحقين للمعاش يهدد جهود الرئيس السيسي؛ لتوفير حياة آمنة وكريمة للفئات الأكثر استحقاقًا من خلال العديد من المبادرات التي يجري إطلاقها، وآخرها "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019.

وطالب النائب بتشكيل لجان متخصصة من مجلس الوزراء والرقابة الإدارية؛ لإعادة الفحص ومراجعة الملفات الخاصة بالمستحقين؛ لبيان أحقيتهم بالفعل، والتحقيق مع الموظفين الذين أدخلوا بيانات خاطئة من خلال الأبحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الأوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش، والزام غير المستحقين برد المبالغ التي حصلوا عليها مع تحويلهم للنيابة العامة.