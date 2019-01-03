وزير النقل يتابع تنفيذ 6 محاور على النيل بصعيد مصر

كتب- أحمد نجيب:

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، مع قيادات هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة لمتابعة معدلات التنفيذ في محاور النيل الجاري إنشاؤها بصعيد مصر.

وأكد عرفات -في بداية الاجتماع- أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد (6) محاور كبرى على النيل في صعيد مصر هي محاور كلابشة وقوص سمالوط وديروط وعدلي منصور ودراو، موضحًا أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق بالإضافة إلى أعمال الطرق.

وقال عرفات إن هذه المحاور تسهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، مشيرًا إلى اهتمام وزارة النقل الخاص بتنمية الصعيد حيث يأتي على رأس أولويات الوزارة إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة في الصعيد تسهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وهو اهتمام نابع من اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد.

وتابع الوزير معدلات التنفيذ في كل مشروع تفصيليًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم كذلك تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة وموافاته بتقارير أسبوعية بما يتم إنجازه.

وأشار في هذا السياق إلى قيام وحدات متابعة المشروعات بالوزارة خلال الفترة القادمة بجولات مفاجئة لمتابعة سير الأعمال بالإضافة إلى جولات وزير النقل الدورية لمتابعة معدلات التنفيذ.

جدير بالذكر أن محور كوبري كلابشة على النيل يقع شمال محافظة أسوان، ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 655 مليون جنيه، ويشمل عددًا من الأعمال الصناعية تبلغ 10 كباري (كوبري النيل و9 كباري علوية) بالإضافة إلى عدد 6 أنفاق، ويبدأ عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الغربي وينتهي عند التقاطع مع الطريق الزراعي الشرقي (مدخل شرق النيل من الطريق الزراعي الغربي إلى الطريق الزراعي الشرقي بطول 7 كم ومدخل غرب النيل من الطريق الصحراوي الغربي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول 16 كم)، ومن المخطط الانتهاء من هذا المشروع الحيوي المهم في 30 يونيو المقبل.

ويربط مشروع محور نقادة/ قوص شرق محافظة قنا بغربها من خلال كوبري على النيل عند مدينة قوص يبلغ تكلفته الإجمالية 1.200 مليار جنيه، ويمتد الطريق إلى الطريق الصحراوي الشرقي عبر 8 كباري و6 أنفاق لتسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، كما يمتد إلى الطريق الصحراوي الغربي عبر 5 كباري ونفقين بطول إجمالي للمحور 19 كم، ويسهم هذا المحور في خلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية، وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

وفيما يتعلق بمحور ديروط على النيل فقد بدأ العمل في تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، والتي يبلغ طولها 15.6 كم وعرضها 21 مترا، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 1.700 مليار جنيه، وسيسهم المحور في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل، ويتكون المحور من 5 كباري و7 أنفاق منهم كوبري على النيل بطول 1000م وكوبري على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط/ سوهاج الزراعي وخط سكة حديد القاهرة/ أسوان وترعة الإبراهيمية، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا.

وبالنسبة لمحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا فهو يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، ويبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بتكلفة 1.449 مليار جنيه، ويتكون من كوبري نيل وكوبري سكة حديد وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية و29 كوبري علوي و16 نفقا و2 بربخ وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.

ويربط محور دراو على النيل بمحافظة أسوان بين الطريق الزراعي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة/ أسوان، ويبلغ طوله 18 كم وعرضه 21 مترا بتكلفة 1.356 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 4.5 كم وتكلفة 800 مليون جنيه، وتم تقسيمه إلى 3 قطاعات لسرعة الإنجاز.