طقس اليوم: برودة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. والقاهرة 17

كتب - محمود علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون السقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة وأغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربع أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 17

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 08 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 08 17

مطروح 09 17

السلوم 06 16

سيوة 10 18

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 10 18

الاسماعلية 08 18

السويس 09 18

العريش 09 19

رفح 08 18

رأس سدر 09 19

نخل 01 16

نويبع 14 18

طابا 13 17

كاترين 00 09

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 20

الفيوم 08 18

بنى سويف 07 17

المنيا 06 18

أسيوط 06 18

سوهاج 06 18

قنا 07 19

الأقصر 07 20

أسوان 10 20

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 16 23

ابو رماد 15 23

راس حدربة 15 21

حلايب 16 21

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