أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الثلاثاء - الأربعاء - الخميس".

الثلاثاء

يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبًا يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، بينما تكون الرياح معتدلة وتنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "19 - 06" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "70 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "19 - 08" والرطوبة ما بين "70 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "20 - 09" والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "21 - 12" والرطوبة "45 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "20 - 05" والرطوبة "55 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "23 - 09" والرطوبة "45 - 25".

الأربعاء

يسود بعد غدِ الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "18 - 06" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "70 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "20 - 08" والرطوبة ما بين "70 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "20 - 10" والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "21 - 05" والرطوبة "55 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "24 - 09" والرطوبة "45 - 25".

الخميس

يسود بعد غدِ الخميس طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "20 - 06" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "70 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "20 - 08" والرطوبة ما بين "70 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 10" والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "21 - 05" والرطوبة "55 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "24 - 09" والرطوبة "45 - 25".