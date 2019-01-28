تفاصيل أول مؤتمر لـ"جامعة الطفل" بمشاركة 3 وزراء

كتب- محمد قاسم:

افتتح 3 وزراء، اليوم الإثنين، أول مؤتمر قومي لجامعة الطفل - الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الإثنين بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور نخبة من المتخصصين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية المختلفة.

وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، بأن 16 ألفا وأربعمائة طفل التحقوا ببرنامج "جامعة الطفل" - الذي أطلقته الأكاديمية عام 2015 بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم المبتكرين والنوابغ، واكتشافهم في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم.

وأوضح أن الأكاديمية استعانت بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج فى بداية البرنامج، لافتا إلى أن "جامعة الطفل" تستهدف تحقيق العديد من الأهداف، ضمن المبادرات القومية التي تهدف إليها القيادة العليا من أجل تحقيق "إستراتيجية مصر 2030".

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من إطلاق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج "جامعة الطفل " هو محاولة إطلاق طاقات إبداعية في سن صغيرة ، خاصة وأن الطفل لديه قدرة على التخيل والإبداع، مشيرا إلى أن "جامعة الطفل" تساهم في إعداد جيل مبدع ومبتكر قادر على تغيير المجتمع نحو الأفضل.

وأشار عبدالغفار، إلى أن النظام الجديد في التربية والتعليم - الذي وضعه الدكتور طارق شوقي يساعد على اكتشاف ودعم القدرة الإبداعية والتفكير النقدي والتحليلي، والمشاركة بين المدرس والطالب.

وأوضح أن برنامج "جامعة الطفل" استهدف الأطفال في الفئة العمرية من تسعة أعوام إلى ستة عشر عاما، منوها إلى أن هذا الجيل يتمتع بالعديد من الطاقات الإبداعية، لافتا إلى أن "جامعة الطفل" استطاعت بعد مرور ثلاث سنوات، استخلاص ما تم تلقيه وتعلمه من أوروبا، وتطويعه في البحث العلمي.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، أن الثروة البشرية تعد كنزا يجب الاهتمام بها، من أجل إخراج إنسان واع، وأنه من هذا المنطلق أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لاستراتيجية بناء الإنسان المصريى خلال مؤتمر شباب الجامعات السادس، الذي عقد في يوليو الماضي بجامعة القاهرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد جيل مبدع ووضع المعايير البحثية والإبداعية لطلاب المراحل الثانوية، وذلك بتطبيق امتحانات مختلفة تستهدف العقل والتفكير والإبداع، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توفيق الجهود بين المراكز الاستكشافية التابعة للمدارس و"جامعة الطفل".

ومن جهتها، أشادت وزيرة الهجرة، ببرنامج "جامعة الطفل"، مؤكدة أهمية دعم وتحفيز الأطفال على الابتكار والإبداع في كافة المجالات.

وفي ختام المؤتمر، افتتح الوزراء معرض "ابتكارات الأطفال".

وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة الصينية، والدكتور جينا الفقي المدير التنفيذى لجامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي، وعدد من ممثلى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.