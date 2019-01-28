"الأوقاف": افتتاح 38 مدرسة قرآنية جديدة بمختلف المحافظات

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سمير صبري: "المدارس زمان كانت تساعد على اكتشاف المواهب عكس ما يحدث

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 38 مدرسة قرآنية جديدة بمحافظات مختلفة؛ ليصل بذلك إجمالي المدارس القرآنية في الجمهورية إلى (838) مدرسة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن افتتاح تلك المدارس يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان، وكذلك فهم معانيه والعمل بأحكامه.

وطالبت الأوقاف، الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم للتسجيل.



كما أعلنت الوزارة، على موقعها الإلكتروني أسماء وأماكن تلك المدارس للتيسير على راغبي الاشتراك مطالبة مديري مديريات الأوقاف التعاون معهم لتشجيع حفظ ودراسة القرآن الكريم.