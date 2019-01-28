سمير صبري: "المدارس زمان كانت تساعد على اكتشاف المواهب عكس ما يحدث الآن
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب_ محمد عبدالناصر:
تصوير- محمود بكار:
قال الفنان سمير صبري، إن المدارس في القرن الماضي كانت لها دور كبير في مساعدة الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتتمية أفكارهم عكس ما يحدث حاليا، مضيفًا: "المدارس أصبحت منفرة للطلاب".
وأضاف صبري خلال ندوة بمسرح القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب: "أحببت السينما لأن أهلي كانوا بيحبو السينما.. وكنت أشاهد الفيلم 4 مرات في الأسبوع".
وتابع: "كان نفسي وأنا صغير أكون زي أنور وجدي"، لافتا إلى أن نشأته في الاسكندرية حببته في السينما والغناء واللغات خاصة اللغة الإيطالية.
الخبر التالى:"الأوقاف": افتتاح 38 مدرسة قرآنية جديدة بمختلف المحافظات
-
377
-
325
-
274
-
204
-
204
-
170
-
138
-
132
-
107
-
90