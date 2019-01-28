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    سمير صبري: "المدارس زمان كانت تساعد على اكتشاف المواهب عكس ما يحدث الآن

    07:45 م الإثنين 28 يناير 2019
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    كتب_ محمد عبدالناصر:

    تصوير- محمود بكار:

    قال الفنان سمير صبري، إن المدارس في القرن الماضي كانت لها دور كبير في مساعدة الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتتمية أفكارهم عكس ما يحدث حاليا، مضيفًا: "المدارس أصبحت منفرة للطلاب".

    وأضاف صبري خلال ندوة بمسرح القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب: "أحببت السينما لأن أهلي كانوا بيحبو السينما.. وكنت أشاهد الفيلم 4 مرات في الأسبوع".

    وتابع: "كان نفسي وأنا صغير أكون زي أنور وجدي"، لافتا إلى أن نشأته في الاسكندرية حببته في السينما والغناء واللغات خاصة اللغة الإيطالية.

    سمير صبري اكتشاف المواهب المدارس مساعدة الطلاب معرض الكتاب

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