سمير صبري: "المدارس زمان كانت تساعد على اكتشاف المواهب عكس ما يحدث الآن

​قرينة الرئيس تبحث مع بريجيت ماكرون عددًا قضايا تمكين المرأة

كتب_ محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

قال الفنان سمير صبري، إن المدارس في القرن الماضي كانت لها دور كبير في مساعدة الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتتمية أفكارهم عكس ما يحدث حاليا، مضيفًا: "المدارس أصبحت منفرة للطلاب".

وأضاف صبري خلال ندوة بمسرح القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب: "أحببت السينما لأن أهلي كانوا بيحبو السينما.. وكنت أشاهد الفيلم 4 مرات في الأسبوع".

وتابع: "كان نفسي وأنا صغير أكون زي أنور وجدي"، لافتا إلى أن نشأته في الاسكندرية حببته في السينما والغناء واللغات خاصة اللغة الإيطالية.