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    السيسي: وفرنا حياة آدمية لـ250 ألف أسرة

    03:33 م الإثنين 28 يناير 2019
    السيسي: وفرنا حياة آدمية لـ250 ألف أسرة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر نجحت في توفير حياة آدمية لـ250 ألف أسرة، كانت تعيش حياة غير آدمية على الإطلاق، مستدركًا: الدولة وفرت ليهم رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة وحربها على الإرهاب 250 ألف شقة مفروشة، علشان نقول للمواطن إن الدولة لن تسمح أن تتركك في الشارع.

    وأضاف السيسي، ردًا على تساؤل أحد الصحفيين الفرنسيين حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر: لما أقول إن عندي قوائم انتظار للمرضى في مصر كانت تقدر تعالج 10 آلاف مواطن في العام، ولكن عالجنا 10 آلاف كل شهر خلال الـ 8 أشهر الماضية، العلاج ضخم لأنه مرتبط بجراحات وأورام، هل لما أعمل ده يبقى لم أراعي حقوق الإنسان من منظور آخر غير اللي بتتكلموا فيه.​

    السيسي مصر حقوق الإنسان

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