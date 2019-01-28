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    "ارتدوا الكمامات وراجعوا الطبيب".. رئيس الأرصاد ينصح مرضى الجهاز التنفسي

    01:57 م الإثنين 28 يناير 2019
    "ارتدوا الكمامات وراجعوا الطبيب".. رئيس الأرصاد ينصح مرضى الجهاز التنفسي

    صورة تعبيرية

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتداء الكمامات أمر مهم في مواجهة موجات الرياح المحملة بالأتربة التي تتعرض لها البلاد.

    وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: أتمنى أن تنتشر بيينا ثقافة استخدام الكمامات في حالة الموجات المحملة بالأتربة خاصة إن كان نشاط الرياح كبيرًا، وعلى مرضى الجهاز التنفسي مراجعة الطبيب أولًا بأول وتجنب الخروج في هذه الظروف قدر الإمكان

    وأوضح رئيس هيئة الأرصاد، أن الرياح التي تتعرض لها البلاد في الفترة الحالية قوية لكنها لا تصل حد العاصفة، لافتًا إلى أنها من الممكن أن تكون شديدة على مناطق الصحراء الغربية.

    مرضى الجهاز التنفسي أحمد عبدالعال الأرصاد الجوية الكمامات الطقس

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