محافظ الجيزة يتفقد 9 قرى بمنشأه القناطر للوقوف على مستوى النظافة

كتب-إسلام ضيف:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مستوى النظافة، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية داخل 9 قرى، بمركز ومدينة منشأه القناطر؛ للوقوف على مستوى أداء رؤساء الوحدات القروية خاصه بعد حركة التغييرات التي أجراها المحافظ منذ عدة أيام لرؤساء عدد من القرى داخل المركز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووّجه المحافظ خلال جولته التي رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، بسرعة الانتهاء من رصف طريق مدخل قرية المنصورية الممتد بين جسر ترعة المنصورية وجسر ترعة المريوطية بطول 2,5 كم وبعرض يتراوح بين 20 إلى 10 أمتار .

وتابع راشد أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق، لبدء أعمال رصفه ودعمه بأعمدة إنارة إضافية للتسهيل على مستخدمي الطريق.

وشملت جوله المحافظ قرى المنصورية وكفر حجازي وكفر حكيم وبهرمس واتريس وبني سلامة وأبووغالب ونكلا ووردان.

وطالب المحافظ خلال الجولة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر برفع مستوى النظافة وتكثيف أعمال رفع المخلفات والرتش وتجريد الطرق ودعمها بصناديق قمامة إضافية والاهتمام بالتجميل وتوسعه مداخل القرى وتكثيف التعاون المجتمعي مع الأهالي.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين وشكواهم للوقوف على حلول لها، مؤكدًا أنه تم تطهير أكثر من 500 متر من مصارف قريتي كفر حجازي وأم دينار وجاري استكمال باقي أعمال التطهير.​