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    بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي بقصر الاتحادية

    11:48 ص الإثنين 28 يناير 2019
    بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي بقصر الاتحادية

    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي

    كتبت- سحر عزام:

    وصل الرئيس الفرنسي، منذ قليل، إلى قصر الاتحادية؛ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي، الذي استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارته لمصر والتي تستمر 3 أيام.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وجلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمين في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

    قصر الاتحادية السيسي رئاسة الجمهورية ماكرون

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