"رياح ورمال وأتربة وانخفاض درجات الحرارة".. "الأرصاد" تحذر المواطنين

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، من 4 إلى 5 درجات على شمال البلاد، ومن 9 إلى 10 درجات على الجنوب.

وأوضح عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى"، اليوم الأحد، وجود نشاط للرياح مثيرا للأتربة يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية وبعض المحافظات في الجنوب، ومتوسطة على القاهرة، وفرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن موجة انخفاض الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، واصيًا أصحاب مرضى الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأماكن التي بها أتربة واستخدام الكمامة، والالتزام بالقواعد المرورية على الطرق الرئيسية.